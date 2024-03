(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Per leil problema fondamentale è culturale, non solo giuridico. Quello che manca è un pieno riconoscimento delleper la loro disabilità nello specifico. Il disegno di legge""recentemente approvato dal Governo va in questo senso e auspichiamo che illoal più". Lo ha dichiarato Francesco, presidente del Comitato delle, a margine dell'evento organizzato dalla Lega del Filo d'Oro alla Camera dei deputati, per la presentazione del Manifesto delle. "Per noi...

Salute, Mercurio (Persone sordocieche): "Parlamento approvi presto ddl Semplificazioni" - Lo ha dichiarato Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle Persone sordocieche, a margine dell'evento organizzato dalla Lega del Filo d'Oro alla Camera dei deputati, per la presentazione del ...adnkronos

Oroscopo della settimana secondo Artemide per Amore, Salute e Lavoro per tutti i segni zodiacali - Oroscopo della settimana secondo Artemide per Amore, Salute e Lavoro per tutti i segni zodiacali. Ariete Cari Ariete , questa settimana vi invita a prendervi ...gazzettadelsud

Oroscopo di Marzo 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Galaxar - Per coloro che sono nati sotto il segno dell'Ariete, marzo si prospetta come un mese emozionante e appassionato nella sfera romantica. L'energia dinamica di Mercurio favorisce comunicazioni vivaci e ...gazzettadelsud