Salute | Colivicchi Anmco | “In Italia oltre 40% dei decessi per infarto o ictus”

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "In Italia le malattie cardiovascolari si confermano la prima causa di morte e riguardano una percentuale altissima di pazienti: il 40% dei decessi ancora oggi è dovuto a malattie cardiovascolari. Quindi dobbiamo implementare al meglio le misure di prevenzione cardiovascolare. La riflessione comune delle società medico-scientifiche ne consentirà certamente di affrontare questi problemi con maggiore incisività". Lo ha detto all'Adnkronos Furio Colivicchi, presidente di Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) e vicepresidente della Fism, in occasione del '40esimo anniversario della Federazione italiana società medico scientifiche.

Salute, Colivicchi: "Società scientifiche centrali per sviluppo evidenze cliniche e tutela Salute cittadini" - “Le società scientifiche hanno un ruolo centrale nello sviluppo delle evidenze cliniche e scientifiche per l'implementazione della pratica ...stream24.ilsole24ore

Benessere del cuore con controllo colesterolo, focus cardiologi ospedalieri - (Adnkronos) - Il benessere del cuore passa attraverso il controllo del colesterolo. Secondo l'Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, "in Italia ogni anno 230.000 persone muoion ...msn