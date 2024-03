Salis | Schlein | schiaffo | Meloni reagisca

(Di giovedì 28 marzo 2024) 12.50 "Ilariaresterà in carcere a Budapest. Dopo essere stata portata ancora una volta in Aula catene ai polsi e caviglie e guinzaglio, oggi i giudici ungheresi hanno deciso anche di negarle gli arresti domiciliari" Così la segretaria Pd,dopo il no ai domiciliari in Ungheria.ha accusato:"E' unoirricevibili ai diritti di una persona detenuta, di una nostra connazionale. Ci aspettiamo che il governo di Giorgia, subito."

