Salis | giudice | 13 mesi carcere non tanti

(Di giovedì 28 marzo 2024) 22.42 Una detenzione cautelare di 13"non è tanto lunga vista la gravità dei reati stabiliti dalla Procura" e "il pericolo di fuga sussiste sempre" per cui è necessaria la custodia in. E' quanto afferma ilungherese Sos nella motivazione dell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta di arrsti domiciliari a Ilaria. La 39enne italiana è inda 13a Budapest con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra durante una manifestazione neonazista.

