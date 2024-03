Salis | il legale Eugenio Losco dopo l’udienza | “Il trattamento riservato a Ilaria è inaccettabile”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Non penso che in Ungheria ci possa essere undiverso da quello che abbiamo visto e penso che questo sia assolutamenteper l’Italia”. È quanto ha detto l’avvocato, al termine delin cui è stata negata la detenzione domiciliare alla sua assistita,, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. “Resterà in carcere chissà ancora per quanto, probabilmente fino al secondo grado del processo. Può l’Italia accettare questoall’interno della comunità europea?” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.