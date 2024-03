(Di giovedì 28 marzo 2024) Manette ai polsi, ceppi ealle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio, esattamente come accaduto nell'udienza del 29 gennaio. È entrata così inIlaria, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest, per la seconda udienza del processo in cui è accusata di aver aggredito tre militanti di estrema destra. Al loro arrivo in Tribunale un gruppo composto dadella donna è stato minacciato da alcuni estremisti di destra: "Stai zitto o ti spacco la testa" hanno detto. "Ci aspettavano e ci hanno insultato e minacciato in ungherese," ha detto l'avvocato Eugenio Losco. "Ci hanno fatto delle riprese con i telefonini, ci hanno ripreso e il nostro traduttore ci ha detto che ci stavano minacciando", ha proseguito Losco. Del gruppo di una quindicina di ...

9.50 Alla seconda udienza del processo a Budapest , Ilaria Salis è stata di nuovo portata in aula in manette e incatenata e attaccata a un guinzaglio. Davanti al tribunale, i legali e gli amici ... (televideo.rai)

Manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio esattamente come accaduto nell'udienza del 29 gennaio. È entrata così in aula Ilaria Salis , la ... (panorama)

Salis ancora in aula in catene, amici e legali minacciati - È entrata così in aula Ilaria Salis, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest, per la seconda udienza del processo in cui è accusata di aver aggredito tre militanti di estrema ...ansa

Seconda udienza del processo Salis, oggi a Budapest: è quella chiave, perché l’attesa è per la concessione dei domiciliari - L'iter processuale di Ilaria Salis a Budapest continua ad essere oggetto di interesse e preoccupazione, con nuovi eventi che ...41esimoparallelo

Ilaria Salis a processo in catene, tensione a Budapest - Manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio. Esattamente la stessa immagine che si era vista nell'udienza del 29 gennaio. È entrata così in aula ...msn