Sala Umberto “Il Giuocatore” di Goldoni dal 4 aprile

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) . Ecco tutti i dettagli Roberto Valerio, dopo L’Impresario delle Smirne di Carlodel 2013, torna all’autore veneziano, tra i padri della commedia moderna per rivisitare e mettere in scena un testo che colpisce per la sua contemporaneità: Il. È una delle “sedici commedie nuove” chesi impegna a scrivere, sul finire del carnevale del 1750, per sfida con il pubblico veneziano, in un solo anno (dando vita ad alcuni capolavori come La bottega del caffè e Il bugiardo). È un vivido studio di caratteri, tratteggiati con brio e precisione, che compongono il ritratto di un’intera società, con le sue virtù e, soprattutto, i suoi vizi.si era proposto infatti il compito di rappresentare un “teatro esemplare” che “svegliasse” dalla fascinazione del gioco. E parlava, come sempre per il più ...