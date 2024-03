Saie 2024 | Lepore elogia il modello Bologna | “Puntiamo alla neutralità carbonica”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo- Il Pnrr, la direttiva Ue sulle case green, lo stop al Superbonus. Sono questi i temi e le sfide più importanti del settore costruzioni che, dal 9 al 12 ottobre, tornerà protagonista delin Fiera a. Sottotitolo della kermesse: "Quale futuro per l'edilizia senza una vera politica industriale". Stando ai numeri presentati, secondo Federcostruzioni si stima una crescita del 3 per cento per il 2023, con un aumento degli investimenti per le opere pubbliche del 18 per cento. Per il, invece, si calcola una riduzione degli investimenti del 7,4 per cento. Fetta importante, pari al 59 per cento, per la filiera delle costruzioni sugli investimenti Pnrr, mentre va tenuto conto che sono oltre 9 milioni, pari al 73 per cento degli edifici residenziali, le case che rientrano ...