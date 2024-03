Rybakina-Azarenka oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Elenasfiderà Victorianella semifinale del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Tutte e due sono reduci da due maratone di tre ore. La kazaka ha battuto la greca Maria Sakkari, recentissima finalista in quel di Indian Wells. La bielorussa, invece, ha sbarrato la strada all’altra kazaka Yulia Putintseva. Secondo le quote dei bookmakers a partire favorita sarà l’ex campionessa di Wimbledon 2022, che si trova nettamente in vantaggio nel bilancio degli scontri diretti (3-0)., però, è giocatrice molto esperta e con la sua solidità proverà a mandare in panne il tennis potente ma abbastanza monocorde di. In palio per la vincitrice c’è l’accesso alla finalissima contro una tra la statunitense ...