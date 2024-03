Russia | la fuga di Putin da Mosca e dal Crocus per un bagno di folla in provincia

(Adnkronos) – Vladimir Putin scappa da Mosca e dalla vicina sala da concerto Crocus in cui venerdì scorso si è consumato l'atto terroristico che ha lasciato almeno 140 persone uccise, un bilancio ... (periodicodaily)

Messo in difficoltà dall'attentato che i suoi servizi non hanno saputo anticipare i presidente russo non ha voluto visitare il sito del massacro rivendicato dall'Isis Vladimir Putin scappa da Mosca ... (sbircialanotizia)