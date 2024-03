Rugby Serie C Regionale Berserker ko in casa

(Di giovedì 28 marzo 2024) Partita amara per i, battuti 20-26 indal Titani Viareggio, nonostante la rimonta della ripresa, nella 5ª giornata della seconda fase del campionato di, denominata trofeo “Silvano Gesi“. Infatti, per tutta la prima frazione, la squadra di Firenzani è apparsa decisamente sottotono, soprattutto nelle fasi statiche, dove i versiliesi hanno fatto prevalere la loro fisicità, per cui gli ospiti sono riusciti ad approfittarne e hanno portato avanti il risultato. Per quanto riguarda i padroni di, l’unica azione degna di nota è quella che ha portato alla meta di Giorgi, dopo una bellissima progressione di Burgassi e l’assist decisivo di Scaglione. Nel secondo tempo, isi risvegliano, prendono coraggio e si ritrovano ad un passo dalla vittoria ...

