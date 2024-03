Rugby | Italia alla conquista…degli italiani!

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il miglior Sei Nazioni della storia per risvegliare una passione che non si era mai davvero infuocata. Le ottime prestazioni messe insieme dall’delhanno appassionato, finalmente, il grande pubblico nostrano che si è schierato in massa, questa volta, dparte della Nazionalena. Le imprese dei ragazzi, giovani e rampanti, assemblati dal Commissario Tecnico Gonzalo Quesada hanno portato due vittorie all’interno dell’ultimo torneo europeo (affermazioni contro Scozia e Galles) che hanno elevato i combattenti azzurri all’onore delle cronache. Il popolo del Belpaese vede, adesso, con un altro occhio la povale.del, le parole del veterano Federico Ruzza: “Ora glini ci guardano con occhi diversi” (Credit ...

La Serie A élite 2023-2024 di Rugby manda in soffitta il 16° e terzultimo turno della regular season con le vittorie interne del Rovigo sul Petrarca nel Derby d’Italia per 12-10, al termine di un ... (oasport)

Si disputa il prossimo weekend il secondo turno del Guinness Women’s Six Nations di rugby e per l’Italia di Nanni Ranieri prima trasferta del torneo a Dublino contro l’Irlanda. Una sfida non ... (oasport)

Si disputa nel weekend di Pasqua il secondo turno del Guinness Sei Nazioni femminile di Rugby e l’ Italia scenderà in campo a Dublino contro l’Irlanda . Dopo il pesante, ma atteso, ko contro ... (oasport)

Il 6 aprile flash mob in tutta Italia contro l’hate speech nello sport - Ecco perché sabato 6 aprile, in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace, nelle città Italiane si terrà un flash mob che coinvolge società sportive, campioni e ...chiesadimilano

alle 21 su sky - Rivediamo tutte le emozioni del Sei Nazioni 2024 dell'Italia, un torneo che resterà nella storia del Rugby azzurro. Appuntamento stasera, giovedì 28 marzo alle 21.00 su Sky Sport Arena e in streaming ...sport.sky

Rugby giovanile: alle 14.10 via ai match eliminatori. A Pieve c’è il torneo Carwyn James - A Pieve di Cento si svolge il torneo internazionale Carwyn James Under 16 con squadre gallesi e Italiane. Gironi, finali e premiazioni in programma oggi allo stadio Sgorbati.ilrestodelcarlino