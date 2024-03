Rudiger si difende dalle accuse di estremismo | «Sono per la tolleranza | il terrorismo è inaccettabile»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2024), difensore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazione alla “Bild” dove parla delle polemiche per il gesto di preghiera presente in una foto pubblicata su Instagram. «Per celebrare l’inizio del Ramadan, ho pubblicato un post su Instagram. Questo è già visibile pubblicamente da 13 giorni (dall’11 marzo) e ha raggiunto diversi milioni di follower senza alcuna critica da parte di nessuno». «Ma nei giorni scorsi la foto è stata utilizzata da privati ??per muovereinfondate. Il gesto che ho usato si chiama dito tawhid. Nell’Islam, questo è considerato un simbolo dell’unità e dell’unicità di Dio. Il gesto è diffuso tra i musulmani di tutto il mondo e solo negli ultimi giorni è stato classificato come non problematico dal Ministero federale degli Interni».: «Prendo le distanze ...