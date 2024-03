Roma | voragine in strada | auto inghiottite | “Un boato”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nelle prime ore del mattino, unadi proporzioni notevoli ha trasformato via Sestio Menas, nel cuore del quartiere Quadraro a, in una scena da film catastrofico. L’evento ha lasciato la comunità locale e i passanti in uno stato di incredulità e preoccupazione. La, senza preavviso, ha ceduto, creando una buca impressionante di circa dieci metri di larghezza e altrettanti di profondità. Il crollo ha coinvolto duemobili, una Dacia e una Renault, che sono statenell’abisso che si è aperto sotto di esse, fortunatamente senza causare feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale, appartenenti ai Gruppi Tuscolano e Prenestino. Le forze dell’ordine hanno agito con rapidità per circoscrivere l’area, chiudendo la ...

