Roma | sta per partorire in strada | tassista eroe | ‘È nato davanti al mio taxi’

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 marzo 2024) È una storia a lieto fine quella di Massimo,di, che ieri ha provato l’emozione e anche la gioia di far nascere un bambino proprio mentre era in servizio. È stata una veloce sequenza quella nella quale Massimo è diventato protagonista e anche, visto che è stato proprio grazie al suo prezioso intervento che il piccino è venuto alla luce. Il piccolo èal taxi, dove la mamma è stata fatta sdraiare – ilcorrieredellacitta.comNella mattinata di ieri, come riporta Il Messaggero, ilè stato avvertito dal 3570 che una coppia a Grottarossa aveva bisogno di un taxi. Quando Massimo è arrivato sul posto ha trovato due giovani, lui in piedi lei seduta a terra a causa dei forti dolori. Ha capito subito che doveva correre che c’era poco tempo. Ha fatto salire ...