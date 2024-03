Roma | si apre una voragine in strada | inghiottite due auto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024- Questa notte intorno all’una, pattuglie della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino sono intervenute in via Sestio Menas, zona Quadraro, per un‘ampiadi circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità, che si è aperta inghiottendo duein sosta, una Dacia ed una Renault. Gli agenti hanno provveduto a chiudere lamettendo in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli è stato disposto il transennamento dell’area. ( Fonte: ADNKRONOS) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.