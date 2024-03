Roma | si apre una voragine in strada | inghiottite due auto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) . Fortunatamente non c’è stato alcun ferito Unadi dimensioni impressionanti si è aperta questa notte in via Sestio Menas, nel quartiere Quadraro di, inghiottendo duein sosta. Il cedimento del mantole, largo circa 10 metri e profondo altrettanto, ha causato grande apprensione tra i residenti della zona. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Le due, una Dacia e una Renault, erano parcheggiate a lato dellaquando il terreno ha improvvisamente ceduto. I proprietari delle vetture, svegliati dal boato, si sono affacciati alle finestre e hanno assistito con orrore alla scena. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Acea Ato 2, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a ...