Roma | sgomberati appartamenti occupati al Quarticciolo

, 28 marzo 2024 –al, precisamente in via Cerignola. Uno sgombero che, però, ha causato momenti di tensione. Durante le operazioni, infatti, 3 persone hanno iniziato a protestare contro lo sgombero, incitando il vicinato a scendere in strada. Il numero di persone è arrivato a una quarantina e sono intervenuti anche gli agenti del reparto mobile. Lo sgombero si è comunque svolto regolarmente.