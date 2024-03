Roma Pride | la madrina sarà un amatissimo ex volto di Amici

(Di giovedì 28 marzo 2024) Una iconica ex protagonista didi Maria De Filippiladel, giunto alla trentesima edizione, che si terrà il prossimo 15 giugno. Stiamo parlando di Annalisa Scarrone che, reduce dal successo al Festival di Sanremo, sta acquisendo grande popolarità anche all’estero grazie al suo ultimo singolo Sinceramente. Il brano presentato alla settantaquattresima edizione del Festival della canzone italiana è stato certificato doppio Disco di Platino e recentemente Annalisa ha vinto il premio Global Force ai Billboard Women in Music di Los Angeles. La cantautrice, divenuta nota nel 2011 grazie alla partecipazione alla decima edizione di, è così diventata l’artista donna italiana con il brano più venduto di sempre in Italia. Prossimamente, il 14 e il 20 maggio ...

Milano, 28 mar. (askanews) – Inarrestabile il successo di Annalisa che dopo aver conquistato l’America dove è stata scelta da Billboard Italia per il premio “Global Force” ai Billboard Women in ... (ildenaro)

Ungheria: Alfieri (Pd), 'su Salis atto gravissimo, serve impegno Meloni' - Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Il rifiuto dei domiciliari a Ilaria Salis è un atto gravissimo che purtroppo conferma tutte le nostre preoccupazioni sulla gestione di questa vicenda anche da parte del ...affaritaliani

De Luca aveva detto che Renzi cercava l'accordo con Cuffaro, il leader di Italia Viva aveva annunciato querela - De Luca aveva detto che Renzi cercava l'accordo con Cuffaro, il leader di Italia Viva aveva annunciato querela ...dire

Nuove date estive per il tour di Renato Zero - All’indomani del trionfo live nei palasport di Firenze e Roma, dove Renato Zero ha tenuto banco per tutto il mese di marzo con 14 appuntamenti completamente sold out, l’avvincente viaggio per l’Italia ...radiowebitalia