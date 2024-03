Roma Pride 2024 | la madrina sarà Annalisa | Annunciata la data

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 marzo 2024) La sua “Sinceramente”la colonna sonora del corteo rainbow che sfilerà per la Capitale.Sanremo– ANSA (ilcorrieredellacitta.com) Torna a sfilare in strada il corteo più inclusivo di, con unad’eccezione. Sabato 15 giugno si terrà l’edizionedel, appuntamento per celebrare tra le strade della Capitale l’orgoglio LGBT+, quest’anno in compagnia di una reginetta delle hit commerciali. Se l’anno scorso le “madrine” del corteo rainbow furono Paola e Chiara, a giugno lo scettro delnoconsegnato ad: chila ...