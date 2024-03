Roma | mega voragine si apre in strada e inghiotte due auto | «Grande 10 metri per 10 di profondità»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Siuna, dueinghiottite a. Questa notte intorno all'una, pattuglie della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino sono intervenute in via Sestio Menas, zona...

La mattina di Viva Rai 2 è tutta di Giorgia ! La canta nte ha realizzato una divertente gag al semaforo sulle note di Come Saprei L'articolo Viva Rai 2, Giorgia canta con un megafono per le strade di ... (novella2000)

Lo studio su Roma del professor Zerbini - L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Network Europeo Enstarh sullo studio e la valorizzazione della storia e del patrimonio culturale dell’antica Roma, fondato dal professor Livio Zerbini del ...ilrestodelcarlino

Roma conferma 41.775 insegnanti. Veltri (Uil): "È la solita minestra" - Il segretario della Uil Scuola Emilia Romagna critica il decreto ministeriale sugli organici, sottolineando la mancanza di risorse adeguate per il sostegno e il tempo pieno. Genitori e maestri protest ...ilrestodelcarlino

Roma, maxi-voragine al Quadraro: profonda e larga 10 metri, due auto inghiottite - Questa notte intorno all'una, pattuglie della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino sono intervenute in via Sestio Menas, zona Quadraro, per un'ampia voragine di circa 10 metri di larghezza ...roma.corriere