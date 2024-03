Così il sindaco di Roma al convegno ‘I Municipi per Roma - la città che cambia’ a Palazzo Informazione Adnkronos ‘’Tra pochi mesi Roma avrà una delle piazze pedonali più belle come piazza Pia. E ... (sbircialanotizia)

Roma, cantieri lumaca per la Metro C. Fine dei lavori nel 2035 - Un cantiere l’anno nel 2025 e nel 2026, entrambi da avviare nel mese di marzo, e l’entrata in esercizio della metro C fino a Farnesina ...iltempo

Roma, Gualtieri: "A piazza Pia ci saranno anche 2 fontane" - Così il sindaco di Roma al convegno ‘I Municipi per Roma - la città che cambia’ a Palazzo Informazione Adnkronos ...adnkronos

Laura Cartaginese sfida le norme europee nel Lazio - Il Capogruppo in Regione Lazio della Lega, Laura Cartaginese, ha detto senza alcun timore di smentite, o di attacchi e fuoco amico, “la ...opinione