Roma | Gualtieri | “A piazza Pia ci saranno anche 2 fontane”

Sipotrà: 5 aprile a Bologna il seminario Zona 30 nelle aree urbane: valutazioni e proposte - (FERPRESS) – Roma, 28 MAR – Il controllo e la riduzione della velocità dei veicoli nelle aree urbane è ormai una tendenza affermata e crescente nelle città non solo europee. In Italia, dove pure sono ...ferpress

Laura Cartaginese sfida le norme europee nel Lazio - Il Capogruppo in Regione Lazio della Lega, Laura Cartaginese, ha detto senza alcun timore di smentite, o di attacchi e fuoco amico, “la ...opinione

Roma sold out, a Pasqua +6,7% di turisti: in 30 milioni per il Giubileo, nel 2025 rischio overbooking - Roma sold out, con record di turisti. Dalla prossima Pasqua, quando sono attesi circa mezzo milione di arrivi, fino al Giubileo del 2025, per cui si stimano 30 milioni di persone, tra visitatori ...leggo