Roma | furto su un bus turistico e aggressione ai danni dell’autista | in arresto 3 uomini

Avevano preso di mira una palazzina in via Via Lorenzo Boninconti a Roma. decisi a mettere a segno un colpo. E alle 22 e 20 di ieri, sabato 23 marzo, due giovani malintenzionati ha iniziato a ... (ilcorrieredellacitta)

Un colpo da maestro. Un Furto da film. La "banda del buco", riuscita a mettere a segno un colpo da 800mila euro in una gioielleria in via Bocca di Leone, a pochi passi da piazza di Spagna, nel ... (today)