Roma | Cristante in gruppo | sabato risonanza magnetica per Azmoun

(Di giovedì 28 marzo 2024) Laprosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Lecce che rappresenta il primo impegno dopo la sosta per le Nazionali per la squadra di De Rossi. La buona notizia della giornata riguarda Bryan, che mercoledì si era allenato a parte, mentre nella seduta odierna è sceso regolarmente in campo con i compagni ritrovando il. Discorso diverso per quanto riguarda Paulo Dybala e Chris Smalling; allenamento personalizzato per i due giocatori che potrebbero accomodarsi inizialmente in panchina contro i salentini. Novità anche sul fronte Sardar, fermato a causa di un infortunio rimediato durante l’impegno con l’Iran. L’attaccante ha fatto ritorno nella Capitale, dove però non ha ancora ripetuto gli esami strumentali rimandati a, quando verrà sottoposto ad una ...

La Roma ritrova praticamente quasi tutti i suoi nazionali e recupera parecchie pedine in vista della ripresa del campionato, fissata per lunedì... (calciomercato)

Juve-Goretzka, come sta Cristante e agente J. Jesus : le news di oggi | OneFootball - In mattinata La Gazzetta dello Sport ha provato a ricostruire alcuni passaggi dell’interrogatorio di Juan Jesus, sostenendo che il difensore si sia presentato senza avvocato oltre a non essersi ...onefootball

Trigoria: Cristante in gruppo, ancora a parte Dybala - La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della gara di lunedì a Lecce. Le novità positive per De Rossi riguardando Cristante, che è tornato ad allenarsi in gruppo. Ancora a parte invece Dyba ...siamolaroma

News Lukaku, Kean, Vitinha, Bellanova e... - Buone notizie per il Torino e i fantallenatori in vista dell'imminente sfida contro il Monza alla ripresa del campionato. Per il match di sabato infatti infatti mister Ivan Juric potrà regolarmente ...adnkronos