Roma | cane ucciso da un’esca killer | sconcerto a Marconi | “Non è la prima volta”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 marzo 2024) Da diverso tempo i padroni dei cani del parcolamentano la presenza di esce avvelenate, diversi gli animali caduti vittime. Esche per avvelenamento dei cani al Parco-corrieredellacittà.com Esche mortali per uccidere cani e animali in un parco pubblico. È la situazione palesatasi questa mattina presso il Parco, a Sud di, e raccontata da una signora che ha informato tutti coloro che stavano passeggiando con unpresso l’apposita area. Esche in un parco pubblico a: morto unper avvelenamento Nello specifico ildella donna, tale Macchia, un jack russell di 12 anni, dopo aver passeggiato nel Parco due giorni stando al racconto della padrona si sarebbe sentito male. L’animale era stato fatto visitare da un ...