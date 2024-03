Roma | Bonaccorsi Mun I | Servono azioni serie su affitti brevi | basta con perdita residenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024), 27 mar. (Adnkronos) - ''Il territorio del Municipio I è fragile, dal 2017 ad oggi ha perso più di 16 mila. In prossimi due anni e mezzo, con l'emergenza Giubileo, dobbiamo aprire una riflessione e faresulle locturistiche e gli. Siamo a 170 mila, da qui non possiamo più scendere, è la cosa più importante su cui dobbiamo o lavorare. Questo turismo non ci fa bene. Dobbiamo come amministrazione fare norme che intervengono per fermare subito la deriva. Abbiamo una Sovrintendenza che tutela tutto e un turismo che distrugge tutto, c'è qualcosa che non funziona''. Lo ha detto la presidente del Municipio I Lorenzadurante l'iniziativa ‘I Municipi per' ...