Roma | auto investe 17enne ad Anguillara | è grave

(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è stato investito ieri sera da un'adSabazia). Portato in codice rosso all'ospedale Gemelli, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Alla guida dell', una Fiat 500, una donna risultata positiva al test dell'alcol. L'incidente è avvenuto verso le 22 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, scippatore seriale a piede libero in Prati. Le vittime: «Minaccia con un cacciavite» - Il pretesto usato per instaurare una conversazione prima di tirar fuori l’utensile Un presunto incidente che avrebbe coinvolto l’auto del signore poi borseggiato. Sempre in via degli Ammiragli, tre ...ilmessaggero

Roma, si apre una voragine al Quadraro: due auto inghiottite dal terreno - L’asfalto è ceduto in via Sestio Menas. Il buco è grande 10 metri e profondo 13, quasi quanto un palazzi di quattro piani ...quotidiano

Lorenzo Flaherty a processo: travolse un motociclista con la Smart, per la Procura correva troppo. Coinvolta anche la figlia di Ferrero - L’attore Lorenzo Flaherty, protagonista di serie tv come «Distretto di polizia» e «Ris delitti imperfetti», è finito sotto processo ...leggo