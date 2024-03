Roma | a Trigoria torna al gol Abraham | intanto si studia la permanenza di Lukaku

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)27 marzo 2024 – Sono stati giorni di riposo per i calciatori in questa settimana di vigilia al rientro contro il Lecce, ma oggi De Rossi ha richiamato tutti all'ordine per il rientro dagli allenamenti. Ainfatti si è svolta una seduta mattutina di allenamento agli ordini del tecnico capitolino. Una sessione tecnica, composta da esercitazioni con il pallone e terminata con una partitella a campo ridotto. Al lavoro insieme alla squadra anche Bove, N'Dicka e Baldanzi, i quali hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e sono pronti are al meglio in attesa del match contro i salentini. Sul rettangolo verde presente anche Gianluca Mancini, già rientrato dalla trasferta americana con la maglia della Nazionale azzurra. Out al momento il solo Dybala, alle prese con le proprie noie fisiche e il cui rientro non si ...