Rocco Hunt | dal 5 aprile il nuovo singolo ‘Musica italiana’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 28 marzo 2024) Qualcosa ci dice che sta per arrivare la prima onda musicale dell’estate e a inaugurarla quest’anno ci pensa. L’artista ha, infatti, annunciato, la pubblicazione delMusica italiana, dal 5in radio e sulle piattaforme digitali (qui pre-save e pre-add). Un brano dal sound fresco, contemporaneo, una dedica dell’artista alla bellezza della musica italiana, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, amata e apprezzata in tutto il mondo. Cover da Ufficio Stampa Con immagini cinematografiche,racconta la forza gentile e irresistibile con cui una musica italiana ascoltata all’improvviso è in grado di riportare a casa. Non importa che tu sia uno studente fuorisede, un lavoratore espatriato o, come nella canzone, una coppia che sta ...