(Di giovedì 28 marzo 2024) La Regione Lazio presenterà un ricorso al Tar in merito alle 21 zone individuate in provincia didal ministero dell'Ambiente per ospitare le

Rocca si mette contro Meloni: non vuole le scorie nucleari a Viterbo - La Regione Lazio presenterà un ricorso al Tar in merito alle 21 zone individuate in provincia di Viterbo dal ministero dell'Ambiente per ospitare le scorie ...fanpage

Pasqua nei castelli in Emilia Romagna: tra caccia all’uovo, visite e magia. Il programma - Tante proposte per godersi le feste tra personaggi in costume medievale, passeggiate sui camminamenti di ronda, lezioni di magia per piccoli maghetti: ecco le esperienze che offrono i millenari manier ...ilrestodelcarlino

Valentina Paterna, dal cinema alla politica: ecco chi era. Stamattina i funerali - Solare, metteva allegria». Se si prova a chiedere cosa si ricorda ... La conosceva anche per la campagna elettorale del presidente Francesco Rocca, ha frequentato anche la sorella, Arianna Meloni, ...ilmessaggero