Roberto Salis | il governo italiano faccia un esame di coscienza

(Di giovedì 28 marzo 2024) "I nostri ministri non hanno fatto una bella figura e ildovrebbe fare undi": è quanto ha detto, il padre di Ilaria, a cui oggi sono stati negati i domiciliari in Ungheria. "Le catene non dipendono dal giudice ma dal sistema carcerario e quindi esecutivo e ilpuò e deve fare qualcosa perché mia figlia non sia trattata come un cane" ha aggiunto

Ilaria Salis è in carcere in Ungheria da un anno, in condizioni non facili - come testimoniato da chi è stato in cella con lei - e da qualche settimana, dopo l'immagine della... (leggo)

"Dopo tutto quello che è successo in Italia, dopo quanto si sono esposte, sarebbe imbarazzante per le istituzioni italiane se domani venissero negati i domiciliari a mia figlia". Lo ha detto Roberto ... (tg24.sky)

Negati i domiciliari a Ilaria Salis: intervista a Ivan Scalfarotto

Negati i domiciliari, Ilaria Salis resta in cella - BUDAPEST - Ilaria Salis resta in cella: il tribunale di Budapest ha respinto infatti la richiesta di passare ai domiciliari in Ungheria presentata dai legali della trentanovenne in carcere da 13 mesi ...laprovinciacr

Ilaria Salis resta in carcere, negati i domiciliari per “pericolo di fuga”. Di nuovo in catene al processo - Ilaria Salis resterà in cella. La trentanovenne insegnante italiana comparsa in aula questa mattina per la seconda udienza del processo ...ilriformista