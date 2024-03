Ritornano Spedalieri e Paponi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Mister Andrea Mosconi opta per la continuità per la gara contro il Rimini. In porta dovrebbe essere confermato Borghetto, nonostante l’indecisione tra lui e la difesa che ha regalato il secondo gol all’Arezzo. Tridente difensivo che sarà formato ancora da Heinz, Fort (che dovrebbe esserci nonostante il problema fisico che lo aveva costretto a uscire in Toscana) e Santi. In caso di forfait dell’ex Imolese, sono pronti De Santis e. Il centrale ex Fiorentina e Napoli è tornato tra i convocati già nella scorsa gara, ma non ha i 90 minuti delle gambe. Si tratta comunque di un recupero importante che può dare solidità almeno per una porzione di gara. A centrocampo si va verso la linea composta da Malaccari, Scorza e Misuraca, con Giandonato pronto a entrare. Spezzone che, dal punto di vista fisica, poteva essere concesso già ad Arezzo, ma l’inerzia della partita ...