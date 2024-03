Riparte la Serie A | 30a giornata | programma | orari e dove vederla in TV

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo lo stop forzato per gli impegni con le Nazionali, laA torna in campo nel weekend pasquale. La 30asarà spezzata in due tronconi proprio dalla festività di Pasqua, con partite che si disputeranno sabato 30 marzo e lunedì 1 aprile. Di seguitoin TV.Ad aprire la 30adiA, sabato 30 marzo alle ore 12:00, sarà l’attesa sfida tra Napoli e Atalanta, entrambe impegnate nella corsa al quinto posto che potrebbe garantire l’accesso alla prossima Champions League. Alle 15:00 in campo Genoa-Frosinone e Torino-Monza, alle 18:00 sarà il turno di Lazio e Juventus. Chiuderà la prima parte del turno la partita del Franchi tra Fiorentina e Milan, con ...