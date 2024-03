Rinnovo Kvaratskhelia | nuovo incontro previsto a fine stagione

Il Napoli cerca l'accordo con Kvaratskhelia per il Rinnovo , la precedente proposta di ADL non basta più al georgiano L'articolo Rinnovo Kvaratskhelia , precedente proposta ADL non basta più: ecco ... (forzazzurri)

appuntamento a maggio per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Come viene riportato da La Repubblica, De Laurentiis vuole trasformare... (calciomercato)

Kvaratskhelia atterrato a Napoli: subito a Castel Volturno, presto novità sull'infortunio - L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è atterrato questa mattina a Capodichino di rientro dagli impegni con la sua Nazionale. Il georgiano si dirigerà ora a Castel Volturno e preso ci saranno ...tuttonapoli

Sky - Kvaratskhelia, ora esami di rito: è a rischio per sabato - Sensazioni positive per l'attaccante del Napoli, Kvaratskhelia, arrivato in Italia, pronto per sottoporsi agli esami di rito dopo il problema all'inguine accusato in nazionale con la Georgia. Non ...tuttonapoli

Infortunio Kvaratskhelia, il medico della Georgia: "Ha elongazione dell'adduttore e dolori alla tibia" - Il responsabile dello staff sanitario della Nazionale Georgiano si dice pessimista sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia in vista di Napoli-Atalanta. Khvicha Kvaratskhelia torna a Napoli ...areanapoli