Rimborsi Trenord | il Pd attacca | Così la Regione beffa i pendolari

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il passaggio dal bonus all’indennizzo per risarcire gli abbonati dei ritardi dei treni regionali non servirà mica "a finanziare il rinnovo della convenzione per far viaggiare gratis sugli stessi treni forze dell’ordine e militari", firmato dallasolo il 7 marzo e che pareva a rischio prima della mobilitazione del ministro Matteo Salvini e dei sindacati? È più di un sospetto per i consiglieri regionali del Pd, che hanno fatto i conti in tasca al nuovo sistema di, in vigore, ironia della sorte, dal primo aprile: "Unaper i", lo definisce Simone Negri, ricordando che non ci sarà più lo sconto automatico al rinnovo dell’abbonamento ma occorrerà chiederlo in forma di voucher. Soprattutto, secondo i dem, l’aumento, rivendicato dall’assessore Franco Lucente, dello sconto dal 10 al 30% anche ...