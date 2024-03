Rilasciato il Trailer Ufficiale di ‘Force of Nature | The Dry 2’ insieme alla Data di Uscita

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie IFC Releasing ha recentemente annunciato ladidel tanto atteso sequel del thriller noir australiano “The Dry”, intitolato “Force of: The Dry 2”. Il film è programmato per uscire il 10 maggio, con ilamericano appenache offre un’anteprima dei nuovi sviluppi della trama. Eric Bana ritorna nel sequel del thriller noir australiano ‘The Dry’, basato sui romanzi di Jane Harper Il primo film, basato sul romanzo di successo di Jane Harper, ha ottenuto ampi consensi e ora il suo seguito promette di tenere gli spettatori sul bordo della loro poltrona ancora una volta. Eric Bana riprende il suo ruolo come l’agente federale australiano Aaron Falk, mentre Robert Connolly torna come regista ...