Riforme | La Russa | ‘si andrà a referendum | sarà importante la decisione dei cittadini’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Sul premierato “faccio una facile previsione, si arriverà al, non vedo una possibilità che si abbia una maggioranza così qualificata da impedire il, perché mi pare che vi è da parte della sinistra e più in generale di larga parte dell’opposizione, un pregiudizio ideologico o tattico”. Lo dice Ignazio La, intervistato dall’associazione Altero Matteoli, parlando del ddl Casellati. “Dall’altro lato -aggiunge- c’è una valutazione nel centrodestra” che chiede “invece aggiornare la seconda parte della Costituzione, inserendo innanzitutto il principio che a scegliere non sia più una discussione tra partiti, che magari si sono combattuti in campagna elettorale, ma sia il popolo”. “Quindi io credo cheimportantissimo quello che farà il Senato....