Rifiuti Roma | termovalorizzatore e Giubileo al centro di inchiesta ‘Spotlight’ di Rainews24 – Video

“Il bando per le fototrappole adibite al controllo dello sversamento illecito dei Rifiuti è scaduto nel luglio scorso e ad oggi il Campidoglio non sembra essersi ancora mosso per emanarne un altro. ... (italiasera)

Inceneritore Roma, l’associazione Carteinregola scrive a Gualtieri: “Non utilizzare scorciatoie” - Pubblichiamo testualmente il documento diramato dall'Associazione Carteinregola che è stato inviato al Sindaco di Roma contro l'inceneritore ...ecodallecitta

Cerveteri, oli esausti e Rifiuti pericolosi in un’autofficina: sequestrata l’intera area e denunciato il titolare - Tempo di lettura < 1 minuto Clicca e condividi l'articoloI Carabinieri della Stazione di Cerveteri, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Forestale di Civitavecchia, nonché del personale A.S.osservatoreitalia.eu

Roma, Le Rughe: in manette tre donne e un uomo per furto aggravato in un supermercato - Tempo di lettura < 1 minuto Clicca e condividi l'articoloQuattro cittadini romeni sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. A mettere le manette ai polsi ai quattro malviventi i Carabinier ...osservatoreitalia.eu