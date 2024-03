Ridi | pagliaccio | Orsini-Cappellini | il precedente di Fantozzi e della signorina Silvani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) «Anche poeta», diceva laal povero ragionierUgo con misto di imbarazzo e disgusto. «Anche melomane», avrà forse pensato qualcuno a proposito del professorAlessandro, assistendo alla performance in collegamento con È sempre CartaBianca su Rete 4. Una involontaria citazione «». Se la Mazzamauro nel film scatarrava su uno specchietto per il trucco, lo sputazzo del controverso esperto di geopolitica stavolta è tutto per Stefano, penna di Repubblica. «La Nato dà per scontato e accetta che il Donbass sia spacciato, perché il Donbass è spacciato. In questo momento rimangono tre roccaforti che a un certo punto cadranno, così come è caduta Bakhmut, così come è caduta Avdiivka. Così come in queste ore stanno cadendo ...