Riconoscimento titoli Santa Sede | il decreto del MUR che semplifica la procedura Tabella

Mirano Riconoscimento per Giuseppina Casarin e Voci dal Mondo - Giuseppina Casarin insignita del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: «Una grande emozione» ...nuovavenezia.gelocal

TAR Lazio, non è valido il TFA sostegno in Romania - Pessime notizie per il Riconoscimento del TFA sostegno in Romania: per il Tribunale Amministrativo del Lazio con sentenza pubblicata il 18 Dicembre 2023, non è valido per le incolmabili differenze for ...adnkronos

Autismo: Sinpia, diagnosi e interventi precoci possono fare la differenza - Diagnosi precoce e interventi abilitativi personalizzati possono fare la differenza per migliorare la qualità della vita di bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie.ansa