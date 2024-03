(Di giovedì 28 marzo 2024)anticipa che il suo omaggio sulla, in lavorazione a Parigi, adotterà lo stesso aspetto e la stesso formato dei film originali degli anni '60. Il nuovo film di, intitolato, è in lavorazione da circa tre settimane a Parigi. Da quanto rivelato, la pellicola sarà dedicata a raccontare i retroscena della lavorazione del cult di Jean-Luc Godard,all', e le prime immagini di Zoey Deutch nei panni di Jean Seberg hanno già fatto impazzire la rete. Adesso sappiamo anche che per girare il suo omaggio,adotterà lo stesso formato del film originale, girando ...

Dopo essere stato presentato in anteprima a Venezia, Netflix ha svelato la data d'uscita del film in streaming Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Hit Man, il nuovo film di Richard ... (movieplayer)

Sul suo Instagram, l'attrice ha svelato il look che la rende identica all'icona di Fino all'ultimo respiro Richard Linkalter ha iniziato le riprese del suo nuovo film , New Wave, incentrato sul dietro ... (movieplayer)

Richard Linklater girerà Nouvelle Vague in 4:3 bianco e nero, proprio come Fino all'ultimo respiro - Richard Linklater anticipa che il suo omaggio sulla Nouvelle Vague, in lavorazione a Parigi, adotterà lo stesso aspetto e la stesso formato dei film originali degli anni '60. NOTIZIA di VALENTINA ...movieplayer

Nouvelle Vague, Richard Linklater come Godard - Come noto, la produzione del rivoluzionario Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard sarà al centro del prossimo Nouvelle Vague di Richard Linklater, il suo primo film girato interamente in lingua ...ciakmagazine

School of Rock, Jack Black:"Sono pronto per un sequel" - La star del film di Richard Linklater ha dichiarato di essere favorevole ad un seguito del cult uscito nel 2003.movieplayer