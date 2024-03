Riassunto | Hanshow e vari partner del settore hanno presentato innovative soluzioni digitali green e di IA generativa al CHINASHOP 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 28 marzo 2024) SHANGHAI–(BUSINESS WIRE)–Dal 13 al 15 marzo si è svolto al National Convention and Exhibition Center di Shanghai la 24esima edizione del China Retail Expo. All’insegna del tema “zzazionee IAper il retailing sostenibile”,ha rivelato la sua pionieristica strategia di sviluppo dei prodotti basata sull’IA, segnando un grande passo avanti nell’era dell’IA per ildelle vendite al dettaglio.ha anchele etichette di scaffali elettroniche (ESL, electronic shelf label) aggiornate Polaris serie Pro e una nuova soluzioneper i negozi, riaffermando il suo impegno a offrire ai retailer tecnologie all’avanguardia per un’efficienza superiore, ...