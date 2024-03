Revenge porn e stalking Tormenta la ex e il padre Ora non può avvicinarsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

Atti persecutori nei confronti della compagna, anche in presenza dei figli minorenni, e del padre di lei. Arrivando a minacciare di diffondere sui social - cosa che è stata poi fatta - alcuni video che li ritraevano in atteggiamenti intimi. Per questa drammatica situazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con divieto di dimora nel comune di Assisi, emesso dal gip di Perugia, nei confronti di un uomo di 37 anni indagato per atti persecutori nei confronti della compagna e del padre di quest'ultima che ha denunciato i fatti. Ad aggravare la posizione dell'indagato, inoltre, il fatto di aver rivolto il proprio atteggiamento intimidatorio e persecutorio nei confronti del papà della persona offesa, al quale ha inviato numerosi messaggi, alcuni contenenti minacce