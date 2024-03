(Di giovedì 28 marzo 2024) Si continua a lavorare sul fronte della frana che ha paralizzato la strada regionale 325. Il presidente della Provincia Calamai ha fatto il punto l’altro giorno con i tecnici sull’avanzamento dei lavori, che ora proseguono con la posa delledidel versante e le successive chiodature. Quindi via al posizionamento di due, una posizionata a circa una decina di metri di altezza dalla carreggiata (in corrispondenza di quelle già esistenti sul versante della montagna) e una più in alto. La lavorazione richiederà l’utilizzo di una speciale gru.

Reti di consolidamento e barriere paramassi - Lavori in corso per risolvere la frana sulla strada regionale 325: Reti di consolidamento e chiodature in corso, con prossimo posizionamento di barriere paramassi. Presidente Calamai aggiorna sui prog ...lanazione

Cimiteri: al via interventi per nuovi ossarini, consolidamento di solai, muri perimetrali e coperture - Al cimitero di Villa di Baggio sono stati realizzati interventi di consolidamento del muro perimetrale e in ... e sono in corso interventi di posa della rete a protezione. «Sono molti i lavori in ...valdinievoleoggi

Rai Way: studia consolidamento e punta su diversificazione, 115mln nei data center-Focus - Uno dei focus principali e' quello di realizzare "la nostra rete di data center", ha affermato l'ad Roberto ... In primo piano resta la possibilita' di consolidamento con Ei Towers che secondo Cecatto ...borsaitaliana