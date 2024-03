Regno Unito | cronache di una monarchia a pezzi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il caso Kate Middleton imperversa e anche il re ha un cancro. Per non parlare delle altre grane dei Windsor. C’è gran caos a Corte. Ma gli errori più gravi sono di comunicazione. Reali d’Inghilterra disperatamente cercansi. Non sarà di certo andata a rifarsi il «lato b» per poter partecipare a un reality tv, come suggeriscono le teorie più becere, ma la scomparsa dalle scene pubbliche della futura regina d’Inghilterra è un brutto colpo per la. Se poi ci aggiungiamo un re già anziano, malato di cancro, la situazione diventa quasi disperata. Neppure gli sceneggiatori della serie tv The Crown avrebbero potuto inventarsi di meglio. La «Ditta», come viene indicata in patria la Famiglia Reale, attraversa una crisi che non si vedeva dai tempi della morte di Diana e mostra il volto fragile di un’istituzione a cui i sudditi hanno sempre guardato come a un punto di ...