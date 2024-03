Recensione Xiaomi Smart Band 8 Pro | molto più di una band

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 28 marzo 2024)8 Pro, l’anello di congiunzione tra gliwatch e le. Scopriamo perché è uno dei migliori acquisti nella fascia di riferimento Bentornati su tuttoteK per ladella8 Pro, una(o forse no?) che cattura l’attenzione per il suo prezzovantaggioso e per l’elevata qualità costruttiva. Vanta un display AMOLED da 1,74 pollici, una scocca impermeabile e a prova di polvere conforme allo standard IP68, e una durata della batteria di circa 12 giorni. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli! Scheda tecnica ...