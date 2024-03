Re Carlo | le prime immagini dopo la diagnosi di cancro Non si vedeva da gennaio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) ReIII è sul trono da poco più di 18 mesi, un inizio di mandato funestato dall’annuncio di un. Il sovrano, 75 anni, non ha presenziato in cattedrale di Worcester per l’antichissimo Maundy Service, il rito religioso che si tiene il giovedì Santo. I medici che lo stanno sottoponendo alle delicate cure anti tumorali, gli hanno infatti consigliato di tenersi lontano dalla folla e al suo posto ci sarà Camilla, prima regina consorte a fare le veci del marito. Per l’occasione, ReIII ha voluto inviare un messaggio ai suoi sudditi gli assistenti hanno diffuso la prima foto ufficiale dalla, scattata durante la registrazione del video, mentre è seduto a una scrivania, adornata da un vaso di fiori primaverili in una delle sale di Buckingham Palace. “Lui al posto di re”. Non ...