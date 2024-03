Ravenna | lo sguardo è verso l’alto | Non fidiamoci del Mezzolara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) La rincorsa al Carpi, capolista con 2 punti di vantaggio, passa per l’assalto al fanalino di coda. Ilinfatti gioca oggi pomeriggio, alle 14.30, a Budrio, contro il(stadio ‘Zucchini’, arbitro Esposito di Napoli; ingresso a 12 euro, biglietterie aperte dalle 13), con l’orecchio teso anche ad Aglianese-Carpi. Dopo il ko del ‘Cabassi’, i giallorossi sono ripartiti di slancio, superando la Sammaurese in un match davvero molto complicato per via dell’arroccamento in difesa degli avversari. Il calendario, con 6 turni da mandare agli archivi, dà ora una piccola mano alla formazione di mister Gadda, anche se le insidie sono sempre dietro l’angolo: "Nonostante la posizione in classifica, ilnon ha tirato i remi in barca. Anzi, proprio nell’ultimo periodo, ha dato segnali di ripresa e ha dato sempre filo da torcere a ...