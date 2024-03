Rapina e prende a morsi anziano di 93 anni | paura a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Preso adallatrice, una donna che lo ha assalito, probabilmente con l’intento di portargli via la pensione. Serata da incubo per un uomo di 93di origine albanese che, insieme alla figlia, è stato preso di mira da una 27enne italiana, poi arrestata dagli agenti delle Volanti della questura di, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. E’ accaduto ieri, in via Marconi, a Miramare, fuori dall’ufficio postale. Tutto comincia attorno alle 20.30 quando l’auto, con a bordo il 93enne e la figlia, si ferma davanti al bancomat. L’e la donna scendono dalla vettura, lasciando però le chiavi inserite nel quadro e il motore accesso, in modo da non spegnere il riscaldamento. Il 93enne si avvicina allo sportello automatico e si accinge a ...